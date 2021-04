Para quem deseja conhecer melhor e participar do projeto ‘Plus No Samba RJ’ da modelo e plus size, Nilma Duarte basta acessar o Instagram: https://www.instagram.com/plusnosambarj/ Imagem Divulgação

Publicado 31/03/2021 21:39 | Atualizado 31/03/2021 22:43

Rio – A edição desta semana do Tá na Rede, do jornal O Dia, entrevistou Nilma Duarte, moradora do Lins de Vasconcelos que percebeu uma crescente demanda de mulheres gordas, ávidas por atividades pensadas para elas, e desde o ano de 2017, criou o ‘Projeto Plus No Samba RJ’, grupo que reúne mulheres que buscam romper os padrões pré-estabelecidos por estereótipos da ‘sambista padrão’.

No ano de 2020, Nilma foi Rainha do Carnaval do Mercadão, tendo participado como modelo size senior em um desfile onde foi Miss. Isso abriu portas para um projeto maior: “eu queria que um diretor de escola de samba tivesse coragem para aderir isso e falar ‘eu estou a favor do empoderamento, na minha escola na minha escola eu tenho mulheres gordas’”, explicou a modelo.

A iniciativa de Nilma já conseguiu emplacar sambistas empoderadas e fora do padrão em desfiles até do grupo especial, como a Paraíso do Tuiuti, onde liderou 20 passistas fora da ala das baianas.







