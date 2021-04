Dona Lurdes consegue agarrar Thelma Reprodução / Tv Globo

Publicado 05/04/2021 22:46

Rio – Desde o seu retorno, a novela “Amor de Mãe” tem proporcionado cenas marcantes a cada episódio. Essa noite a trama de Manuela Dias ganhou destaque nas redes sociais ao dar a chance de Dona Lurdes (Regina Casé) dar uns sopapos em Thelma (Adriana Esteves).

Na cena, Thelma vai ao cativeiro em que está mantendo Lurdes e, ao dar as costas, a vilã é puxada pelos cabelos e fica presa nos braços da prisioneira, com um golpe popularmente conhecido como “mata-leão”. Os fãs da novela das 21h gostaram bastante do acontecimento que, embora não tenha garantido a liberdade de Dona Lurdes, garantiu algum alívio ao mostrar que a vilã não tem tudo sob controle.

