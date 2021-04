Por O Dia

Publicado 05/04/2021 23:56

Rio - A Marvel divulgou nesta segunda-feira (5) um novo trailer de “Loki” , próxima série do estúdio no serviço de streaming Disney+. No vídeo, o Deus da Trapaça estraga a linha do tempo e precisa consertar a realidade com a ajuda de Owen Wilson.