João Luiz foi cirúrgico no jogo da discórdia Arte: @petitabell

Publicado 06/04/2021 00:38 | Atualizado 06/04/2021 01:13

Rio – Segunda-feira é dia do tradicional fogo no parquinho do “Big Brother Brasil 21”. Entretanto, essa semana a discórdia deu lugar a um assunto muito mais importante: racismo. A dinâmica do jogo dessa noite consistia em eleger o melhor, o pior e mais sujo jogador da casa mais vigiada do Brasil.

Na vez de João Luiz, o professor aproveitou para desabafar tudo que ele tinha segurado por dias sobre o sertanejo Rodolffo e a piada sobre o cabelo crespo . Ao vivo, João contou para os outros participantes e para todo o Brasil o sofrimento que passou com a fala do cantor e que passa todo o dia fora da casa por causa do preconceito. Emocionado, o mineiro segurou as lágrimas até o final da sua fala, quando terminou chorou e foi consolado pelos amigos que tem na casa. Tiago Leifert interrompeu a transmissão para dar tempo do brother se recompor.

Na volta, mais treta! Arthur não aguentou as provocações do jogo e explodiu pra cima de Fiuk chegando a xingá-lo com palavrões ao vivo. Clima muito tenso entre os brothers. No fim do jogo, Rodolffo tentou justificar suas ações dizendo que não teve a intenção, mas logo foi retrucado por Camilla e Pocah, afinal com intenção ou sem intenção racismo machuca e mata.

Confira as reações desse jogo da discórdia mais importante dessa edição do BBB:

Obrigado por todo apoio ao João nesse momento. Estamos orgulhosos da coragem do João hoje!



JOÃO LUIZ MERECE RESPEITO



Arte: @petitabell pic.twitter.com/sCbOCB5K4Y — João Luiz (@joaoluizpedrosa) April 6, 2021 Que orgulho dessa dupla hoje. João e Camilla, vcs foram muito necessários!!! #BBB21pic.twitter.com/08tVvlZldS — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 6, 2021