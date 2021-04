Quem será o próximo eliminado? Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 00:35

Rio – Domingo no ‘Big Brother Brasil 21’ é o dia que filho chora e a mãe não vê. A formação do 11º paredão na casa mais vigiada do Brasil não foi lá das mais animadas dessa edição (cadê a votação aberta, Boninho?), mas após uma extensa prova de ‘bate-volta’, a cantora Pocah se livrou da berlinda e deixou a batata assando para Arthur, Fiuk e Thais.

Ao que tudo indica esse paredão deve ter uma disputa acirrada entre os três concorrentes. Isso porque, ao contrário das outras votações, dessa vez o público não tem um alvo determinado. A atuação do trio emparedado durante o ‘BBB 21’ parece ter desagradado por igual os internautas, pois nas redes sociais o que vigora é a ideia de ‘tanto faz. Confira:

Publicidade

A definição de tanto faz foram atualizadas pic.twitter.com/g1ud7OxiLE — Isaq (@ManiaRealitys) April 12, 2021