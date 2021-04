Fiuk e Tiago trocam farpas Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 23:42

Rio – Segunda-feira é dia do tradicional fogo no parquinho do ‘Big Brother Brasil 21’. Essa semana o jogo da discórdia já começou quente. Já não é de hoje que o apresentador Tiago Leifert anda sem paciência com os famosos ‘pipoqueiros’ da dinâmica e dessa vez sobrou para o Fiuk.

O cantor tentou enrolar na hora de justificar sua indicação de quem não ganha, o que levou Tiago a ser incisivo e cobrar um posicionamento mais objetivo do brother. Os dois trocaram farpas ao vivo quando Fiuk deixou uma indireta que Tiago estaria “colocando palavras na sua boca”, mas o apresentador logo retrucou um “Coloco sim” sem desenrolo para o confinado.

Nas redes sociais, os fãs do programa comentaram o caso:

Fiuk: “muito difícil colocar palavras na minha boca, mas é isso”

Tiago: “então eu coloco”



se eu fosse fiuk dormia sem essa puts pic.twitter.com/Uy9M7SbS8q — amanda. (@amandiqs) April 13, 2021

O tiago odeia esse elenco cada dia mais eu passo mal gente #bbb21 — Babi (@babi) April 13, 2021

