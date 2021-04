Rapper Pele Milflows em entrevista ao Meia Hora Ao Vivo Reprodução/ Youtube

Por MH

Publicado 14/04/2021 23:15

Pelé MilFlows revelou que gostaria de participar da próxima edição do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo. Nascido no Rio e criado em São Gonçalo, o rapper já alcançou mais de 130 milhões de views em seu canal do Youtube. Nesta entrevista ao Meia Hora ao Vivo, na última terça-feira (13), ele apontou também o colega MC Kevin como uma boa opção de elenco para o reality: “Ele vai causar todas! Vou adorar isso, vai ser maravilhoso”, profetizou.

Publicidade