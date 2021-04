Viih Tube é a nova líder Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 00:19 | Atualizado 16/04/2021 00:47

Rio – Vitória é a nova líder do ‘Big Brother Brasil 21’. A youtuber venceu uma prova de habilidade onde tinha que fazer um percurso dentro de um carrinho no tempo mais próximo de uma meta pré-estabelecida. Viih Tube fez uma impressionante marca de 0,02 segundo de diferença da meta de 12 segundos e saiu coroada com a liderança.

A internet, como sempre, não perdoou a participante. Com a reputação marcada por estar sempre colada nos líderes da semana , agora Vitória vai ter a liberdade para se auto bajular e ser sua própria mãe. Os fãs do Reality já começaram com os memes da atriz. Confira: