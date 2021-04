Gustavo Henrique falha na zaga do Fla Reprodução / SBT

Rio – A estreia do Flamengo na Libertadores não foi das mais fáceis. Em busca do terceiro caneco, o Rubro-Negro inicia a competição contra o Vélez Sarfield da Argentina. O zagueiro Rodrigo Caio é desfalque na zaga do Fla, pois cumpre uma suspensão. Para o seu lugar, Rogério Ceni escalou Gustavo Henrique.

No entanto, o defensor falhou no primeiro gol sofrido pelo Flamengo e aí já viu, né?

Nas redes sociais os torcedores do Urubu não perdoaram a escorregada de Gustavo Henrique e vieram as críticas. Algumas bem humoradas outras mais exaltadas.

URGENTE! Gustavo Henrique acaba de entrar deslizando no Equador.



As autoridades equatorianas exigem que o zagueiro cumpra quarentena em um hotel antes de deixar o país. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) April 21, 2021

Gustavo Henrique acabou de passar aqui na rua de casa pic.twitter.com/SrfBUyM7LY — Bola Fora (@oficialbolafora) April 21, 2021

W. Arão e Gustavo Henrique na zaga



eu:



Mestre eu preciso de um milagre pic.twitter.com/xCm7EzG0dG — caioziN (@B16caio) April 20, 2021