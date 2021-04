Gil salva Viih Tube do paredão Reprodução / Tv Globo

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 00:26

Rio – A noite foi agitada na casa do ‘Big Brother Brasil’ nessa terça-feira (20). Em questão de uma hora, Tiago Leifert se virou nos 30 para encaixar uma eliminação, uma prova do líder e um novo paredão no programa.

Logo no começo da edição, Caio foi eliminado. O fazendeiro saiu da casa com 70,22% dos votos. Na sequência, a prova do líder veio quente e Gilberto saiu vitorioso na disputa de habilidade. Até aí tudo bem!

Com a liderança do economista, os fãs já estavam prontos para a indicação de Viih Tube ao paredão. Mas Gil do Vigor “ouviu seu coração” e preferiu indicar Pocah, salvando a jovem youtuber do paredão. Contudo, ao seguir a voz da emoção, Gilberto decepcionou o público, que reagiu nas redes sociais

Eu achando que o Gil ia colocar a Viih Tube no paredão. Kkk



Gil do Vigor | #provadolíder pic.twitter.com/0wYiCI3KXN — [email protected]@. (@jhullytaon) April 21, 2021

A Viih Tube votando pra mim é mais ou menos assim: pic.twitter.com/milZiFW4Cj — Samuel Pancher (@SamPancher) April 21, 2021

GILBERTO INIMIGO DO ENTRETENIMENTO #BBB21 — Bic Müller (@bicmuller) April 21, 2021

