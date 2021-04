Gilberto tem sonho erótico com João Luiz Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 00:09

Em votação hoje(22), o público decidiu pela saída do professor de Geografia, João Luiz. Na leitura do resultado, o apresentador Tiago Leifert relacionou a escolha dos telespectadores ao “não exercício de sua força”. Brother saiu da casa com 58,86% dos votos.

João saindo pra Pocah e Arthur é o cúmulo falta de noção do público #BBB21

pic.twitter.com/4fIV6wYT74 — sharkboy (@eutubaraoo) April 23, 2021

João deu o pente dele pra Camilla. #BBB21 pic.twitter.com/ui1BkRTqQA — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 23, 2021