Pipocando e Super Oito promovem live para comentar o Oscar Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 00:07 | Atualizado 25/04/2021 00:22

Neste domingo (25), acontece a 93ª cerimônia do Oscar, cerca de dois meses após o período habitual por conta da pandemia. No horário de Brasília, a cerimônia começa oficialmente às 22h é exibida oficialmente no canal de TV por assinatura TNT, que também libera acesso para assinantes do streaming. E na TV aberta, a TV Globo detém os direitos de transmissão, mas começa transmitir apenas após o Big Brother Brasil (por volta das 23h30).



Além disso, dois dos maiores canais de cultura pop no YouTube, Pipocando e Super Oito, que juntos somam mais de 6 milhões de inscritos, se reunirão para uma live de comentários sobre o Oscar. Enquanto a cerimônia da maior premiação do cinema mundial acontece na TV, Bock, Rolandinho e Otávio Ugá trazem convidados especiais e interagem com o público através de games temáticos e comentários divertidos ao vivo. A live começa às 20h30 e será exibida nos canais Pipocando, Super Oito e Ali & Aqui, além do Twitch de Rolandinho e TikTok do Pipocando.

Publicidade



E antes da premiação, se você busca conhecer melhor cada um dos indicados, essa é a hora: o Tá na Rede, do jornal O Dia, divulgou uma série de dicas sobre quais obras que concorrem a edição deste ano que você consegue assistir no streaming. Confira a lista de E antes da premiação, se você busca conhecer melhor cada um dos indicados, essa é a hora: o Tá na Rede, do jornal O Dia, divulgou uma série de dicas sobre quais obras que concorrem a edição deste ano que você consegue assistir no streaming. Confira a lista de podcasts separados por categoria: filme, ator e atriz, ator e atriz coadjuvantes, animação e efeitos especiais. Bora maratonar?!

Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O Dia Online // Jornal O Dia (@odiaonline)



Publicidade





Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O Dia Online // Jornal O Dia (@odiaonline)



Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O Dia Online // Jornal O Dia (@odiaonline)





Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O Dia Online // Jornal O Dia (@odiaonline)