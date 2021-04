Thais Reprodução / Globoplay

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 01:05 | Atualizado 30/04/2021 01:09

Rio – As inscrições para participar da próxima edição do Big Brother Brasil começaram hoje. Logo após a eliminação de Pocah, Tiago Leifert anunciou a abertura do processo de seleção para fazer parte do elenco de 2022 do reality da Globo, através do site GShow

Nas redes sociais, os fãs do programa não pararam de comentar sobre as possibilidades de participarem da próxima temporada do BBB. Com muito humor os internautas tiraram uma onda com a direção que seleciona os participantes. Confira:

AS INSCRIÇÕES PARA O #BBB22 ESTÃO ABERTAS!



Clique aqui e saiba como fazer a sua inscrição → https://t.co/SkD4J4UpOD #RedeBBB pic.twitter.com/nkWg3sNuxj — Big Brother Brasil (@bbb) April 30, 2021

Queria me inscrever no BBB mas não tenho graduação nem trabalho.

Acho que muitos já se identificam.#BBB22 pic.twitter.com/lvDSuZz7qb — JULIETTA TÁ (@aliuJBaptista) April 30, 2021