Camilla de Lucas passa mal na prova Reprodução / Globoplay

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 01:15

Rio – Valendo vaga na final, a última prova do Big Brother Brasil 21 pegou pesado com os participantes. Presos a um carrossel, os quatro semifinalistas tem que aguentar o máximo que puderem para garantir uma vaga na final do programa.

A dinâmica se mostrou uma tarefa muito árdua para Camilla de Lucas. A influencer parece não se dar bem com giradas e começou a passar mal já no início da prova. Ela chegou até a vomitar pelo menos uma vez e após algumas horas no carrossel, foi eliminada. Nas redes sociais os fãs da moça tentam dar alguma força para a sister. Confira:

Publicidade

Tadinha da cami mano — +a (@maisa) April 30, 2021

Publicidade

FORÇAS CAMI

A gente não vai deixar vc sair, a final é sua.#BBB21 Tadinha da Camilla Canalhas Thaís Prova de resistência menos o Fiuk torcendo eu creio pic.twitter.com/fzy1K0ySp3 — Bella (@bellacomentando) April 30, 2021