Gilberto, Juliette e Camilla disputam vaga na final do BBB 21 Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 23:52 | Atualizado 30/04/2021 23:54

Rio – O Paredão está formado . A Semifinal do Big Brother Brasil 21 vai ser decidida entre Camilla de Lucas, Gilberto e Juliette. Na edição de hoje, Tiago Leifert entrou para confirmar a vaga na final para Fiuk, por ter vencido a prova de ontem , e dar início a votação.

Contudo, assim que foi iniciada a votação, o perfil oficial da Juliette, que atualmente possui quase 23 milhões de seguidores, declarou que sua torcida deve eliminar ninguém mais, ninguém menos que Gilberto.

Nas redes sociais, os fãs do programa ficaram divididos com a decisão dos administradores da maquiadora. Algumas pessoas alegaram que é a decisão que faz mais sentido, pois Camilla foi mais amiga de Juliette no decorrer do programa. Entretanto muitas pessoas comentaram nas publicações do perfil da Juliette indo contra a decisão e declarando ser a favor de Gil do Vigor, pois querem ver os dois na final. Momentos depois, os comentários da publicação no Instagram foram desativados, deixando apenas a imagem.

Ah, mas pq você é #ForaGil???”



POR ISSO AQUI MEUS AMORES, APENAS: #FicaCamilla #FicaJuliette #BBB21



VAMOS COM TUDO | NÃO DIVIDAM VOTOS | Cleo | Drift | Fiuk | PERFIL DA JULIETTE



pic.twitter.com/NzzIeUPklU — lucas (@carvalholucass) May 1, 2021

O perfil da Juliette é contra o Gil pq sabe que ele é o único concorrente direto, não é pela amizade a Camila. Ali é estratégia forte! #BBB21 — Bbbdani2 (@bbbdani2) May 1, 2021

o perfil da juliette no insta tirou os comentários pq ngm tava concordando de ser #foragil kkkkk pic.twitter.com/8EKTVsRGNy — [email protected] (@loscarjean) May 1, 2021

Vou dividir voto, e vou dividir voto para um c******

Vou pendurar plaquinha no pescoço (só nas redes, pois pandemia) e virar mto voto

Gil do Vigor merece essa final como poucos na história do BBB https://t.co/KruAAF9tGT — Lívia Laranjeira (@livialaranjeira) May 1, 2021

