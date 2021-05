Gilberto Reprodução

Publicado 03/05/2021 01:04

Gilberto foi eliminado do "BBB 21" com 50,87% dos votos neste último domingo, numa disputa muito acirrada com Camilla de Lucas – a diferença foi de pouco mais de 3%. Com a saída do economista, Juliette, Camila e Fiuk estão na grande final do programa, que acontece terça-feira.



Com um jeito explosivo e engraçado, o economista fez história no reality, fato que foi ressaltado pelo apresentador Tiago Leifert no discurso de eliminação. Com mais de 514 milhões de votos, o participantes sofreu uma campanha que uniu os administradores de Juliette e Camila, que concorriam com ele nesse paredão.

Nas redes sociais, os fãs de Gil se mostraram indignados. Confira!

o gil foi eliminado pq td mundo fala q apoia as minorias, sendo q na verdade concordam com as falas da juliette

gil vc foi o protagonista da edição pic.twitter.com/VmDTuOOpPR — marinho (@marinholovegood) May 3, 2021

A minha indignação não é só pelo fato do Gil ter sido eliminado, mas lembrar que o Fiuk é um dos finalistas, o cara é insuportável #bbb21 pic.twitter.com/eQGUV7JU3C — Aninha (@aacarolis1) May 3, 2021

#BBB2021 Mais um ano onde o grande campeão da edição foi eliminado no último paredão do BBB, com todo o respeito a Camila mas o Gil foi junto com Juliette os protagonistas dessa edição e mereciam estar juntos na final. pic.twitter.com/IkveDuqaDq — ElickO'Conner (@ConnerElicko) May 3, 2021

