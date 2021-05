Juliette, Fiuk e Camilla recebem mensagens surpresa da família Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 23:59

Rio – No penúltimo dia do Big Brother Brasil 21, Tiago Leifert preparou uma surpresa para Camilla, Fiuk e Juliette. Segundo ele, como os finalistas ainda terão que honrar alguns compromissos ao sair da casa, não poderiam entrar em contato com as famílias logo depois da final. Por isso, o apresentador resolver premiar o trio com pequenas mensagens de áudio dos seus parentes.

O destaque ficou para a mensagem de Fábio Jr. O pai de Fiuk, como ídolo da música brasileira, além de deixar uma mensagem para o filho, também fez questão de contemplar Juliette e Camilla com um agradecimento. A mensagem pegou Juliette de surpresa, que não esperava ser reconhecida pelo cantor. Nas redes sociais, os fãs do programa comentaram a surpresa para os finalistas. Confira:

Juliette chocada com o Fábio Jr: “Oi? Ele falou meu nome?”



HAHAHHAHAH #BBB21 — Hugo Gloss (@HugoGloss) May 4, 2021

Qdo chega assim o Fabio Jr ja sabe que é pra pedir aumento da mesada #BBB21 pic.twitter.com/E7MXv4dFBn — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 4, 2021

fábio jr: então.... meu filho... parabéns etc etc beijo.. beijo tambem JULIETTE

juliette: QUE? FALOU MEU NOME pic.twitter.com/skXsHTUKqb — carol (@eaicarolss) May 4, 2021

O FIUK FALANDO DE NOVO DAS DIFICULDADES FINANCEIRAS É HOJE QUE O FÁBIO JR TEM UM INFARTO #bbb21 — lucas paiva (@paiva) May 4, 2021

