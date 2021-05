Caio é eliminado do 'BBB 21' com 70,22% dos votos Reprodução

Publicado 05/05/2021 03:39

Caio Afiune se defendeu após a exibição de um vídeo durante na final do 'BBB 21', na noite de terça-feira (4), que colocou em xeque a versão de que o empresário havia dito, antes de entrar no reality, gostaria que Rodolffo fosse o famoso que torcesse por ele aqui fora . Dentro do programa, os dois se tornaram amigos e essa versão perdurou até o 100º dia.

Mas a produção do programa resgatou o vídeo em que Caio elencava Leonardo, e não Rodolffo, como o famoso que gostaria que torcesse por ele. Apelidado como 'Caioteiro' pelo público, o empresário ficou conhecido pelas mentiras durante a participação no programa. Após a exibição da final, revoltado, Caio se retratou nos stories do Instagram e acusou a produção do programa de mentir. Confira a reação do público:

Caio explicando sobre os vídeos do hotel. /Tati



pic.twitter.com/xzR5UkhKR1 — Caio Afiune (@AfiuneCaio) May 5, 2021

Rodolffo gravou stories agora pouco dizendo sobre os acontecimentos na edição sobre a chamada do Caio no hotel e pra quem ele torcia, Rodolffo explicou que por ele ter entrado a produção pediu pro Caio falar um segundo artista e eles brincaram muito! pic.twitter.com/lI9DDPf6Yg — Portal Caio Afiune (@portalcafiune) May 5, 2021

O CAIO CAUSANDO E FALANDO QUE FICOU CHATEADO E QUE FOI TUDO OBRA DA EDIÇÃO MEGA REVOLTADO #BBB21 pic.twitter.com/jTJlmsGFa6 — Lucas (@Woow_Lucas) May 5, 2021

