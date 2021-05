Lucas, Juliette e Karol Conká Reprodução/ Multishow

Por MH

Publicado 05/05/2021 23:04 | Atualizado 05/05/2021 23:19

Durante a reunião dos participantes do 'BBB 21' no "A Eliminação”, do canal Multishow, Lucas Penteado anunciou que fez as pazes com Karol Conká. O ator e a rapper tiveram sérias desavenças já nas primeiras semanas de programa. "Errar faz parte do jogo", destacou Lucas, que sofreu ataques verbais de Conká durante o game.



Convidado para participar do documentário de Conká da Globoplay, lançado no fim de abril, Lucas chegou a aceitar, mas declinou do convite. A rapper foi eliminada do programa com o índice histórico de rejeição, com 99,17% dos votos em um paredão triplo.



O público imediatamente reagiu às pazes de Lucas e Conká na noite de hoje e sinalizaram as 'caras e bocas' de Juliette. Confira!

Lucas e Karol NA MAIOR PAZ EMOCIONEI AQUI



Luan e Juliette | Nego di | Kerline | BONINHO LIBERA O PPV | RAKIN NO BBB | JULIETTE NO MULTISHOW | Gilberto Nogueira #bbb101 pic.twitter.com/47PSRXx97G — Denis O Pimentinha (@eu_denissilva) May 6, 2021

Muito 10 ver que no final tudo dá certo, tudo se ajeita e tudo fica bem e em paz.

Lucas e Karol Conká #BBBEliminacao #BBB21 #RedeBBB Multishow pic.twitter.com/YPGifavvNu — Big Angel (@AzulesLilium) May 6, 2021

Lucas mais novo BFF da Karol Conka, esse é o tweet #bbb21 pic.twitter.com/bLP8cJ1iLm — Cauê Nascimento (@caue_nascim) May 6, 2021

Daqui a pouco a Karol Conká faz feat com o Lucas, lança clipe, vao implantar a paz mundial. Aguardando a jogada de marketing kkkkkkkkkk tô só a Juliette, negócio forçado pic.twitter.com/MycjQvvxVW — tia Ju (@Ju_Thamara) May 6, 2021

A cara da Juliette quando o Lucas disse que perdoou a Karol Conká kkkkkk #BBB101 pic.twitter.com/9SJ2ZQAVlm — Luan Lopes (@_luanrlopees_) May 6, 2021