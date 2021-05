Hulk ajoelha com os efeitos do gás lacrimogênio Reprodução / Fox Sports

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 23:16

Rio – A Colômbia passa uma séria crise e desde o final de abril o país vem enfrentando protestos massivos contra a reforma tributária. Nesta quinta-feira (13) as manifestações do povo colombiano foram concentradas bem próximas ao estádio de Barranquilha, onde acontecia a partida entre Atlético-MG e América de Cali.

A resposta do governo colombiano veio por meio de repressão policial, que utilizou de bombas de gás lacrimogênio e bombas de efeito moral. Contudo, pela proximidade ao jogo, o gás se espalhou pelo campo e afetou bastante os jogadores. A partida foi interrompida pelo menos três vezes antes do final do primeiro tempo, que seguiu com 11 minutos de acréscimo até a sua conclusão, pelo menos no relógio.

Publicidade

Os jogadores se sentiram muito mal, o atacante Hulk chegou a ficar de joelhos algumas vezes em campo e enquanto o jogo não era paralisado em definitivo, os atletas se recusaram a terminar o primeiro tempo e decidiram aguardaram a primeira etapa terminar na beira do campo. A princípio a partida retornará para o segundo tempo.

Nas redes sociais, os torcedores e amantes do futebol criticaram a Conmebol por manter uma partida na Colômbia mesmo sabendo da situação no país

Publicidade

A Conmebol é um desserviço ao futebol. Olha o estado do Hulk nesse momento. pic.twitter.com/dfCKf4OAYn — Sala12 (@OficialSala12) May 14, 2021

Esse é o cenário de momento nas ruas de Barranquilla.



Ao fundo, o estádio onde jogam América de Cali e Atlético-MG, como se nada estivesse acontecendo. Insanidade. pic.twitter.com/jTMv46CkFr — Sala12 (@OficialSala12) May 14, 2021

Publicidade

Que vergonha a Libertadores ser disputada nestas condições de praça de guerra na Colômbia. Conmebol mostra, de novo, que não está nem aí para os clubes, jogadores, torcidas, países. O importante é a bola rolar e oentrar. Com bomba, pandemia, gás lacrimogêneo... com o que for. — André Rizek (@andrizek) May 14, 2021

Mais imagens impressionantes de Barranquilla, no entorno do estádio em que joga o @Atletico neste momento. pic.twitter.com/JctsMFh4A6 — HENRIQUE ANDRÉ (@ohenriqueandre) May 14, 2021

Publicidade