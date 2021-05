Eduardo Pazuello prestará depoimento na CPI da Covid Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 01:07

Rio – Não é de hoje que o andamento da política brasileira virou quase uma novela. E o novo episódio dessa novela é a CPI da Covid. Instaurada pelo Senado para investigar irregularidades no tratamento da pandemia pelo governo federal, a CPI está na sua terceira semana e sempre que está em sessão é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Nesta quarta-feira (19) um dos depoimentos mais aguardados deixou os internautas ansiosos. Será a vez do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestar seu depoimento perante aos relatores da CPI. Durante os últimos dias, muito foi especulado sobre o depoimento de Pazuello. Inicialmente marcado para o dia 05 de maio, o depoimento do ex-ministro foi adiado devido ao general ter encontrado duas pessoas contaminadas com Covid-19. Com esse adiamento, Pazuello conseguiu na última sexta-feira (14) um habeas corpus para poder permanecer calado durante o depoimento, se assim o quiser. Contudo, nas redes sociais há quem acredite que os senadores estarão preparados para questionar o depoente e conseguir respostas para a população sobre o que foi feito pelos bastidores do Planalto durante esses dois anos de pandemia.

Publicidade

Se essa CPI realmente for parte de uma novela, o depoimento de Eduardo Pazuello com certeza será o clímax desse episódio.

#pazuelloday - Twitteiros relembram as mentiras ditas por Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde.pic.twitter.com/bMx2FW3SZ6 — Nos Trends Brasil (@nostrendsbrasil) May 19, 2021

Publicidade

Amanhã a CPI da Pandemia imperdível com o #PazuelloDay @desmentindobozo tudo pronto? Pazuzu não vai querer falar aiii, vou assistir pra passar raiva! pic.twitter.com/vH8xqIG10K — Nina RoMa (@ninaroma23) May 18, 2021