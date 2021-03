Tanguá é o único município além de Maricá, nessa região, a ter este equipamento. Foto: Divulgação

Por Fabiano Medina

Publicado 17/03/2021 15:39 | Atualizado 17/03/2021 15:43

Tanguá - A Prefeitura de Tanguá passa a contar com um novo equipamento aliado no tratamento à Covid-19. O capacete respirador, ele ajuda na ventilação mecânica não invasiva de forma mais confortável e eficaz para o paciente.

Segundo Diego Figueiredo, coordenador da fisioterapia da Policlínica Demerval Garcia de Freitas, uma das vantagens do equipamento é a possibilidade de ser reutilizado após ser desinfectado.

“Tanguá é o único município além de Maricá (onde o equipamento contou com auxílio do município em seu desenvolvimento), nessa região, a ter este equipamento. Estamos investindo para que a nossa UTI seja equipada para que os tanguaenses que desenvolverem Covid-19 possam se tratar aqui dentro do município“, disse Diego.

O Elmo, nome técnico dado ao equipamento desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará, permite ofertar oxigênio a uma pressão definida ao redor da face, sem a necessidade de intubação.

O sistema possibilita a melhora na respiração e pode ser utilizado fora dos leitos de UTI. Além disso, a pessoa consegue respirar com o auxílio da pressurização e da oferta de oxigênio.