O corredor artístico, no Centro da cidade. Foto: Secretaria de Comunicação Tanguá

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 15:50

Tanguá - A Prefeitura de Tanguá e o seu "Corredor Artístico", no Centro da cidade, com murais e grafites elaborados por artistas locais. A iniciativa, inspirada nos murais da Zona Portuária do Rio, visa revitalizar os espaços abandonados.

O projeto começa a ser executado ainda no mês de março. Um dos locais contemplados é o muro de 120 metros de extensão do Campo do Tanguá, localizado na Avenida Dulce Lopes Garcia, que será preenchido com variados tipos de trabalhos artísticos.

"A gente iniciou a convocação de alguns artistas plásticos locais para a revitalização e pintura do muro na Avenida Dulce Lopes Garcia e de outros pontos do Centro. A intenção é trazer um ar mais colorido para a cidade", explicou Reginaldo Garcia, secretário municipal de Cultura.

Os croquis foram elaborados pelo artista plástico tanguaense Marcelo Gomes e abordam temas do turismo local, do patrimônio histórico do município e, também, de questões sociais, como a violência contra a mulher.

"Diversos projetos pelo país mostram o quanto a arte urbana vem sendo cada vez mais valorizada. Esses painéis vão colorir e valorizar ainda mais a nossa cidade", disse Marcelo.