Tanguá - O Prefeito Rodrigo Medeiros assinou, durante reunião nesta sexta-feira (19), o documento que dá início ao processo de cessão do direito ao uso do terreno que será utilizado para a instalação do polo do Espaço Cultural Lona na Lua em Tanguá.

Esse documento, cujo projeto autorizativo será agora encaminhado para o legislativo, garante legitimidade ao início das operações da iniciativa cultural na cidade. Emocionado, o prefeito recebeu das mãos de Zeca Novais, idealizador e gestor do projeto, um tijolo que simboliza o primeiro passo das obras para a construção do espaço cultural.

A solenidade contou também com a leitura, realizada por um aluno da rede municipal de ensino, de uma carta enviada por benfeitores que auxiliaram na viabilização da implantação do projeto no município.

Segundo o secretário de Educação, Esporte e Lazer, Luciano Lucio, a chegada do projeto trará uma nova perspectiva e garantirá maiores oportunidades de inclusão.

“Foi um longo processo, uma espera de 11 anos, que hoje se materializa. Uma conquista tão fundamental para a recuperação da nossa cidade no que tange ao processo cidadão, com a expectativa de dar oportunidades verdadeiras às nossas crianças”, disse Luciano.

Para Reginaldo Garcia, secretário de Cultura e Turismo do município, a chegada do Lona na Lua contribuirá para o crescimento do interesse da população nas diversas formas de arte.

“A cidade vem observando mudanças significativas. Iniciamos recentemente o processo de construção do nosso corredor artístico e, agora, temos a oportunidade de receber um projeto tão importante. Sem dúvidas, será uma grande ferramenta para fomentar a cultura e fazer despertar no olhar das crianças e dos jovens a paixão pela arte”, concluiu.

Também estiveram presentes nesse encontro a subsecretária de Cultura, Laila Karoline, o subsecretário de Educação, Rafael Maçulo, além de Marcos Vinícius, subprocurador do município, o vereador Alfredo Marins e membros da equipe do Lona na Lua.