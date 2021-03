Rua no centro da cidade. Foto: Emerson Lanes

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 09:47 | Atualizado 24/03/2021 09:48

Tanguá - O Prefeito Rodrigo Medeiros assinou, nesta terça-feira (23/03), o decreto que impõe novas regras para o tráfego de veículos pesados e operações de carga e descarga na região central do município.

Com as novas medidas, fica determinada a livre circulação de carga e descarga nas ruas Antônio Teixeira de Macedo, Ver. Manoel Macedo, Manoel João Gonçalves, David Beloniel, Valdomiro Rosa, Augusto da Rocha, Dezenove de Novembro e também no interior do viaduto, para veículos de até 5 toneladas, que não excedam o comprimento de 6,50 metros;

Para veículos acima de 5 toneladas ou com mais de 6,50 metros, fica proibida a circulação e operação de carga e descarga nessas vias de segunda à sexta, de 07h às 20h, e aos sábados, entre 07h e 15h;



Fica proibida também a circulação de carretas e caminhões-trator (cavalos mecânicos) nas vias em qualquer horário.