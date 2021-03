O encontro aconteceu terça-feira (23/03) após recomendação do MP-RJ para que o município decrete mais medidas restritivas. Foto; Secretaria de Comunicação Tanguá

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 20:04

Tanguá - Diante do novo quadro epidemiológico do município de Tanguá, representantes da prefeitura, da câmara de vereadores e da sociedade se reuniram, na terça-feira (23), para traçar estratégias de enfrentamento à Covid-19. O encontro acontece após recomendação do MP-RJ para que o município decrete mais medidas restritivas.

Durante os debates, cada um dos presentes apresentou suas colocações e opiniões, sendo quase consenso a necessidade de medidas mais enérgicas para conter a pandemia. Além disso, foi abordada também a necessidade orientar e conscientizar os comerciantes e a população sobre o uso das máscaras, do álcool em gel e de evitar aglomerações.

Presente no evento, o secretário municipal de Saúde apresentou um balanço dos números de infecção da Covid na cidade, o quadro de vacinação e também sua preocupação com a politização das medidas de restrição.

“Inicialmente a população teve medo e, por isso, se precaveu mais. Agora é um outro momento, o que tem gerado mais descuido. Nós criamos um comitê científico e um comitê de crise para orientar nossas ações”, disse o secretário Rodrigo.

Ainda segundo o secretário de Saúde, nos últimos dias tem se observado menos casos com relação aos idosos. Isso, segundo ele, ocorre porque estes já estão sendo imunizados mas também porque os jovens são os que menos têm tomado as medidas de precaução.

Entre as sugestões que foram feitas ao Executivo estão a ampliação da divulgação por carro de som e redes sociais, limitação de atendimento nos estabelecimentos privados da cidade, bem como, a fiscalização dos pontos críticos. Ao final, as recomendações serão apresentadas ao prefeito da cidade, Rodrigo Medeiros.

O encontro foi motivado pelo vereador Adalton Panda, ocasião em que estiveram presentes também os vereadores Serginho do Pinhão, Alfredo da Clínica, Márcia Matos, Aline Pereira, Waldemir Gomes, Gilmar da Van, Derlan Rodrigues, Delson Franco, além do Comandante da Guarda, Wesley Santos, Paulo Miranda, da Defesa Civil, a professora Joselina de Souza e o presidente da CDL, Felipe Flores.

Durante o encontro, o presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL), Felipe Flores, alertou para a sua preocupação com relação ao fechamento dos comércios, mas afirmou que compreende e acatará as melhores medidas adotadas de forma técnica para a cidade.

“Me coloco a disposição para ajudar no que for necessário, inclusive, emprestando o trio elétrico da empresa para divulgação, caso a prefeitura precise. O momento é novo e temos que pensar em soluções efetivas para o futuro”, disse Felipe.

Números – Até o dia 23 de março deste ano, foram confirmados 2.069 casos em todo município desde que os números passaram a ser contabilizados no início da pandemia. Desses, 73 ainda cumprem isolamento domiciliar.

Já em relação à campanha de vacinação, um total de 1826 receberam a primeira dose em Tanguá. Desse total, 682 receberam a segunda dose.