Lona na Lua Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 17:37

Tanguá - A prefeitura de Tanguá iniciou, nesta semana, os testes para a montagem da estrutura do novo polo cultural Lona na Lua, no município. O projeto, sem fins lucrativos, tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento social e cultural de crianças e jovens através de um modelo de arte inclusiva.

Segundo o secretário de Educação, Luciano Lucio, e o secretário de Cultura, Reginaldo Garcia, no local serão oferecidas atividades envolvendo o teatro, a música, a dança, o circo e a produção audiovisual.

Em visita às obras de construção do espaço, o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, se mostrou muito otimista com a chegada do projeto à cidade.

“Entrando no terreno você já até consegue prever o som das risadas alegres e momentos que serão vividos pelas nossas crianças, que muito mais do que sonhar serão ensinadas a viver esse sonho e compreender que há um caminho colorido e com sabor adocicado para percorrer. De hoje em diante o acesso à cultura será priorizado”, disse.

A iniciativa é fruto de uma parceria com empresas e agentes locais, que investiram na viabilização do projeto na cidade. Coube ao município a cessão do terreno para a instalação do novo espaço cultural.