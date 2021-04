04 novos leitos para Covid-19 será entregue na cidade. Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 08:22

Tanguá - A prefeitura de Tanguá iniciou as obras de ampliação da Policlínica Municipal Demerval Garcia de Freitas com o objetivo de criar 4 novos leitos para tratar pacientes da Covid-19.

A medida elevará de 2 para 6 a capacidade de internação da unidade.



Os novos leitos irão contar com equipamentos de suporte para intubação, sendo um desses equipamentos, respiradores. As adequações têm previsão de conclusão para o dia 8 de abril e trata-se de uma medida emergencial em razão da falta de leitos na região.



De acordo com o prefeito Rodrigo Medeiros, a ação é uma resposta ao aumento do número de casos observado no município.



“A flexibilização a partir de segunda-feira (05/04) exigirá, além de cuidados pessoais ainda maiores de cada um de nós, a nossa capacidade de respostas muitos mais eficientes aqui na nossa Policlínica, caso as demandas de internações continuem aumentando. O momento não é fácil, mas estamos trabalhando para fazer tudo o que for possível, visando o melhor para os tanguaenses”, destacou Rodrigo.