Prefeitura instala três novos centros de triagem para Covid-19 Foto: João oliveira

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 14:50 | Atualizado 08/04/2021 14:50

Tanguá - A Prefeitura de Tanguá, através da secretaria de Saúde, criou três novos centros de triagem para atender pacientes com sintomas de Covid-19. Os centros estão localizados na Praça da Juventude (Ampliação), Espaço da Cidadania (Bandeirantes II) e no Centro Comunitário (Posse dos Coutinhos).

Com o intuito de descomprimir o atendimento na Policlínica, os centros serão importantes para o primeiro contato com o paciente com sintomas iniciais e para a orientação dos próximos passos. O funcionamento ocorrerá, a princípio, de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h.

Estarão disponíveis para prestar esse acolhimento, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, podendo realizar testes do tipo RT-PCR, sanguíneo rápido – que já vem sendo utilizado no centro de testagem – e o Swab rápido, realizado via nasal.

É importante frisar que o centro de triagem funcionará para orientação do paciente. Caso o mesmo se encontre em estado crítico, será direcionado para a Policlínica Demerval Garcia de Freitas.