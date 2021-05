Secretaria de Educação realiza montagem do laboratório de informática na E. M. Yasmin Gonzaga Arantes Foto: Maurício Peçanha

Tanguá - Recentemente, a secretaria de Educação realizou a montagem do laboratório de informática na Escola Municipal Iasmin Gonzaga Arantes.

No início da gestão, a sala de informática estava desmontada e com alguns computadores danificados.



Através da organização da secretaria, a Prefeitura municipal conseguiu montar o laboratório, que será utilizado pelos alunos da escola e também pelos alunos da nossa parceria com o Prepara Cursos.



Vale destacar que os computadores danificados serão utilizados pelos alunos para as aulas práticas do curso de Montagem e Manutenção da Preparação dos Cursos, e serão devolvidos para a Secretaria de Educação em funcionamento.