A Secretária de Agricultura pede atenção com a data da primeira etapa Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 16:46

Tanguá - A primeira etapa da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa já começou e vai até o dia 31 de maio.

A imunização de bovinos e bubalinos de todas as idades é um compromisso de todos os pecuaristas fluminenses em conjunto com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento para erradicar a doença no estado do Rio de Janeiro. A atual etapa da campanha segue o cronograma nacional desenvolvido pelo Ministério da Agricultura.

A vacinação é realizada para que haja a manutenção do status do estado como LIVRE DE FEBRE AFTOSA COM VACINAÇÃO.

A doença já foi erradicada no nosso estado há mais de 20 anos.

Após realizar a imunização, o pecuarista deve encaminhar a Declaração de Vacinação e a Nota Fiscal de compra da vacina ao Núcleo de Defesa Agropecuária de Tanguá ou pelo Whatsapp (21) 99554-8909