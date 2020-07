Unidades de Saúde e de cuidado animal em Teresópolis passam por desinfecção

Na manhã desta terça-feira (28/07), a Prefeitura de Teresópolis coordenou mais uma desinfecção de rotina das unidades de Saúde do município e no centro de cuidado animal. A sanitização tem sido realizada periodicamente, como parte das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e, durante o serviço, as unidades ficam com as atividades suspensas.



O serviço foi realizado no Centro de Triagem Animal (CTA), mais conhecido como Abrigo Municipal, que faz parte da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (COPBEA), no bairro Fisher; no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) também no Fisher; na Unidade Móvel de Saúde do Parque Hermitage; e no CRAS Volante, também no bairro Ermitage.



Na última quarta-feira (22/07), a sanitização foi realizada no Centro de Atendimento 24 horas, que funciona no Ginásio Pedrão, no bairro Bom Retiro. No centro, a sanitização é semanal por se tratar de uma das quatro unidades de triagem para pessoas com suspeita de Covid-19.