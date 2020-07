Uma assembleia on-line, composta por representantes dos órgãos da administração pública, dos poderes Executivo e Legislativo e da sociedade civil organizada, elegeu na última segunda-feira (27/07) as instituições que vão integrar o Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia de Teresópolis. Na ocasião também foi lançado o “ Portal InovaTerê ”, programa criado para desenvolver a cultura da inovação e do empreendedorismo visando novos negócios e empregos no municípioCriado pela Lei Municipal 3811/2019 e regulamentado pelo Decreto Municipal 5274/2020, assinado pelo prefeito Vinicius Claussen, o Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia é um órgão permanente integrante da administração pública de caráter técnico-científico, constituído por representantes da Prefeitura, Câmara e entidades privadas representativas da categoria econômica ou profissional da área de ciência e tecnologia.Já o novo portal faz parte das medidas de incentivo à cultura da inovação: “Lançamos o ‘Portal InovaTerê’, para dar visibilidade e transparência de todas as ações de ciência e tecnologia no Município. Seguimos firme na nossa meta de criar ambientes favoráveis à abertura de empresas e iniciativas nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e de empreendedorismo inovador, que são vocações de Teresópolis”, avalia Vinicius Claussen.Com a eleição das instituições, todas as ações que envolvam a aplicação da Política Municipal de Inovação, Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo passam a ser apreciadas e aprovadas pelo Conselho, além de serem integradas ao Sistema Municipal de Inovação, também criado através da Lei Municipal de Inovação. A legitimidade da política pública de inovação, ciência e tecnologia se consolida a partir das deliberações e aprovações do Conselho.Agora os órgãos públicos e instituições eleitas terão até o dia 10 de agosto para indicar os seus representantes, titulares e suplentes. A nomeação será publicada através de decreto no Diário Oficial Eletrônico do município e caberá à Secretaria de Ciência e Tecnologia convocar reunião para eleger a mesa diretora do Conselho. Após este ato, o Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia passará a atuar oficialmente.Foram eleitos como titulares os seguintes órgãos públicos e instituições: secretarias de Ciência e Tecnologia; de Trabalho, Emprego e Economia Solidária e de Planejamento e Projetos Sociais; Câmara Municipal; Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Parque Tecnológico da Região Serrana (Serratec), Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), Universidade Estácio de Sá, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e Movimento Empreendedor. E a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis (Aciat), como entidade suplente.