Choque de ordem em Teresópolis encontra bares abertos fora do horário e festa em condomínio

A Vigilância Sanitária de Teresópolis, com auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM) e de policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Hermitage, organizou uma operação de choque de ordem em vários bairros da cidade para averiguar denúncias e verificar o cumprimento das medidas determinadas por decreto para enfrentamento da pandemia de Covid-19.



As batidas foram realizadas em 18 bairros, entre os dias 18 e 25 deste mês, e levaram a autuação de bares e até ao registro de ocorrência contra um morador de um condomínio na Granja Comary, que estava dando uma festa.



Segundo a Prefeitura, as operação das equipes de fiscalização do município têm sido contínuas, tanto na área central, quando no interior da cidade, e visam o cumprimento das medidas restritivas, como forma de prevenção ao contágio pelo coronavírus. Além da ronda padrão, também são averiguadas as denúncias recebidas pelo Disque Denúncia e pela Ouvidoria Municipal.



Na ação recente, um bar, no Parque São Luiz, foi notificado e autuado por aglomeração de pessoas e realização de festividade sem autorização. Nos bairros Alto e Várzea, dois bares foram notificados e lacrados por descumprirem as regras sanitárias e funcionarem fora do horário determinado por decreto municipal.



Em Cruzeiro, no 2º Distrito, a fiscalização autuou um estabelecimento por atividade não permitida e por promover aglomeração de pessoas, após a denúncia de que no local funcionava um prostíbulo.



Também atendendo a uma denúncia, os agentes estiveram em um condomínio, na Granja Comary, onde constataram a realização de uma festa em uma das residências, com aglomeração. Como o proprietário da casa se recusou a falar com os fiscais, a equipe acompanhou a síndica do condomínio e a presidente da associação até a 110ª DP (Teresópolis), onde foi registrado boletim de ocorrência contra o proprietário, além de terem sido feitos autos de infração e de notificação.



As ações de fiscalização foram realizadas nos bairros do Alto, Albuquerque, Ermitage, Fischer, Fonte Santa, Granja Comary, Granja Primor, Parque São Luiz, Perpétuo, Rosário, São Pedro, Tijuca, Vale do Paraíso e Várzea – na área urbana, e em Cruzeiro, Pessegueiros, Três Córregos e Vargem Grande – no interior do município.