Espaços públicos de Teresópolis recebem nova ação de desinfecção

A Prefeitura de Teresópolis realizou nesta quarta-feira (29/07) mais uma ação de desinfecção de locais públicos do município com grande circulação de pessoas. A sanitização de rotina tem como objetivo eliminar o vírus da Covid-19, evitando novas infecções.



Ontem foram sanitizados parques, vias públicas e academias ao ar livre, entre as praças Senta a Pua, no Soberbo, e Olímpica, no centro da cidade, o entorno da Agência do INSS, também no centro da cidade, e um dos pontos de ônibus com maior movimentação de pessoas, na Avenida Lúcio Meira, na Várzea.



Na semana passada vários prédios públicos, inclusive a sede da Prefeitura, também receberam os serviços de sanitização. No caso da sede do Executivo, a medida foi realizada vinte dias após a higienização que havia sido realizada, por conta da confirmação de contágio pelo novo coronavírus por cinco servidores e também pelo prefeito, Vinicius Claussen.



A sanitização ainda é realizada de forma periódica nas unidades de saúde e centros de triagem do município.