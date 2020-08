Na última sexta-feira (31/07), uma ação conjunta da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (COPBEA) e um grupo de protetoras de Teresópolis resgatou 13 gatos que eram mantidos presos em caixas de transportes, em situação de maus-tratos.



Os felinos foram localizados no bairro Meudon. Na ação, duas pessoas que faziam o resgate foram mordidas e arranhadas pelos gatos, que não eram vacinados. Elas foram encaminhadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, para serem imunizadas.



“A raiva não tem cura, mata mesmo! É necessário todo cuidado ao lidar com animais domésticos, principalmente gatos, que são mais ariscos. Em caso de acidente, deve-se procurar atendimento o mais rápido possível”, alerta Jackson Muci, coordenador da COPBEA.



Dos 13 animais, sete foram doados e seis encaminhados para lar temporário de protetoras, onde aguardam adoção responsável.



Denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas pelo telefone da Ouvidoria Geral da Prefeitura, (21) 2742-8761, ou pelo aplicativo eOuve. Todas serão encaminhadas à COPBEA, que é vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.