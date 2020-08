CREAS de Teresópolis fez mais de 1.700 atendimentos no primeiro semestre deste ano

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Teresópolis divulgou o balanço dos atendimentos prestados pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) nos primeiros seis meses de 2020. Mesmo com a pandemia, o CREAS continua suas atividades, ajustadas as novas medidas restritivas e sanitárias.



O CREAS é uma unidade pública de política de assistência social. O público-alvo são famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com violação de direitos, como violência física, psicológica e negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família em decorrência de violação de direitos; cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade por adolescentes, entre outras.



De janeiro a junho, a unidade fez 1.282 atendimentos assistenciais; 231 atendimentos psicológicos; 43 orientações jurídicas; 71 visitas domiciliares; 78 abordagens diurnas e 13 noturnas.



Até 17 de março, foram retomados os grupos de apoio "Eu existo", destinado a idosos, e "Reintegra", direcionado às pessoas em situação de rua acolhidos no abrigo municipal da Associação Beneficente Sopão.



Além disso, o CREAS também presta auxílio na montagem de cestas de alimentos e kits de limpeza para distribuição pelos cinco Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), organiza ações de conscientização nos bairros contra aglomeração e atua na distribuição de máscaras de proteção.



“Os dados apresentados mostram o empenho das equipes técnicas do CREAS e dos nossos CRAS em acolher e prestar todo suporte possível do poder público a quem se encontra em vulnerabilidade social, antes ou durante a pandemia. A rotina dos colaboradores desses equipamentos assistenciais é garantir os direitos e promover o bem-estar da parcela mais vulnerável da população”, pontua o prefeito Vinicius Claussen.