Teresópolis confirma mais 77 casos de Covid-19

Nesta terça-feira (4/08), a Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, confirmou mais 77 casos positivos de Covid-19. Agora o município registra 2.838 casos, sendo 852 ativos, e 91 mortes pela doença.



O número de testes realizados pelo município, entre PCR e teste rápidos, também tem aumentado diariamente. Com testagem diferenciada, hoje são contabilizados 8.562 exames.



Os casos suspeitos continuam em 33, entre eles treze óbitos, que ainda aguardam resultado de exames. Os casos recuperados contabilizam 1.895 e os descartados somam 5.724.



A taxa ocupação de leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, nas três unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) contabilizam 21 leitos de UTI ocupados (75%), sendo 16 deles por pacientes que necessitam de intubação, e sete disponíveis. Já os leitos de enfermaria estão com 28 pacientes (70%), havendo 12 leitos disponíveis na cidade.