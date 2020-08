O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Teresópolis, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, ofertade emprego. Segundo o programa “Emprega Terê”, os candidatos devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, número do PIS e a carteira de trabalho. No entanto, candidatos sem PIS ou carteira de trabalho podem gerar o cadastro no Programa de Integração Social ou solicitar o documento pelo portal.O cadastro de currículos também é feito pelo Portal Emprega Terê e as vagas estão disponíveisdeste mês.As vagas são para ajudante de motorista (7); assistente de departamento pessoal (1); atendente balconista (1); atendente vendedor (1); auxiliar de cabista (2); auxiliar de cozinha (1); carregador de mercadorias (2); cortador de roupas (1); cozinheiro (2); cumim (1); desenvolvedor back-end Java (1); desenvolvedor delphi (1); desenvolvedor front-end (1); enfestador de roupas (1); motoboy (1); motorista de caminhão (5); operador de caixa (1); porteiro (1); programador web (1); recepcionista (1); serralheiro (1); técnico de suporte - shop e pack (27); técnico de qualidade (1); técnico de suporte de TI (2); vendedor (1).O Sine Teresópolis está instalado no Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas (antigo Fórum da Várzea), na Avenida Feliciano Sodré, 375, sala 104, e funciona de segunda à sexta-feira. O telefone para informações é (21) 2742-3352, ramal 258.