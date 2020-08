O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Teresópolis (CMDRST), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, convoca as instituições e órgãos ligados à área de desenvolvimento rural que desejam participar do processo de renovação para o biênio 2020-2022.



Os interessados têm até o dia 16 de setembro para apresentarem cópia autenticada do estatuto/regimento registrado em cartório e de acordo com o novo Código Civil Brasileiro, do CNPJ em situação ativa e da ata de eleição da atual diretoria.



Os documentos devem ser entregues na secretaria do Conselho, que funciona na sede de Secretaria Municipal de Agricultura (Estrada Teresópolis-Friburgo, km 7,5 – Parque Municipal de Exposições), em Albuquerque.



Toda a documentação será analisada pela Comissão para Avaliação das Entidades, que emitirá parecer avaliando cada entidade que se candidatar a uma vaga. O referido parecer será entregue na reunião do Conselho Rural marcada para 23 de setembro.