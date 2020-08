Teresópolis mantém suspensão das aulas presenciais por tempo indeterminado

A Secretaria de Educação de Teresópolis informou que ainda estácom a rede de ensino e com a comunidade escolar as condições de retorno das. Com isso, o município definiu que não irá seguir o decreto do Governo do Estado, que estabeleceu o retorno da rede privada de ensino para o dia 14 de setembro e das unidades públicas no dia 5 de outubro Segundo a Secretaria Municipal de Educação, Teresópolis possui um sistema próprio de ensino e, por conta dessa autonomia, não está subordinada ao que indica o decreto.“A Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis informa que, considerando as diferentes realidades dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) agendará reunião entre os secretários municipais e a Secretaria de Estado de Educação a fim de avaliar o impacto do decreto estadual nos diversos municípios”, comunica a Secretaria.Sendo assim, o retorno das aulas presenciais continua sem data definida . O município informa ainda que irá criar um grupo intersetorial, com representação da área educacional, da saúde e da comunidade escolar, para ampliar a discussão dos detalhes da flexibilização.