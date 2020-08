As secretarias de Defesa Civil e Desenvolvimento Social de Teresópolis continuam com a ação de acolhimento de pessoas em situação de rua, iniciada na última sexta-feira (21/08). Até a próxima terça-feira (25/08), as equipes percorrerão as ruas do município, das 19h às 21h, acolhendo e levando essas pessoas para abrigamento temporário.



A ação de acolhimento e assistência, com colaboração do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), foi intensifica neste período devido à chegada da frente fria, seguida de uma massa de ar polar, que vem provocando quedas bruscas de temperatura e ventania, havendo ainda a possibilidade de geada.



A abordagem social é uma ação contínua da Secretaria de Desenvolvimento Social e faz parte da “Operação Presença Social”. O trabalho articulado segue orientação do Ministério da Cidadania, que integra o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e atende a Política Nacional de Assistência Social através da Rede SUAS (Sistema Único de Assistência Social).



Neste sábado (22/08) o município chegou a entrar em estágio de atenção, por conta das chuvas, que provocaram deslizamentos de terra em alguns bairros. O principal deles, na Rua Geneci Vitorino dos Santos, no bairro Rosário, deixou a via interditada durante toda a manhã e parte da tarde e danificou um veículo, que estava estacionado próximo ao local.