Nesta segunda-feira (24/08), uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos de Teresópolis realiza o serviço de reparo na Rua São Pedro, no bairro de mesmo nome, onde no último sábado (22/08) uma tubulação de água rompeu, abrindo um buraco e danificando o pavimento do local.Por conta do serviço, acontinuapara o trânsito de veículos, uma equipe da Guarda Civil Municipal também está no local para orientar os motoristas, por conta do maquinário utilizado.Segundo a Prefeitura, o reparo da tubulação foi feito pela equipe da Cedae, a concessionária de água e esgoto que atende ao município, ainda no sábado. Mas a reposição do pavimento dependerá das condições climáticas, uma vez que a via receberá uma nova camada de asfalto, sendo necessário parar de chover para ter aderência.