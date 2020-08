Idoso de 69 anos é preso por posse e disparos de armas de fogo

O 30º BPM de Teresópolis e o 38º BPM de Três Rios realizaram uma ação conjunta nesta segunda-feira (24/08), após denúncias de que um homem, de 69 anos, estaria efetuando disparos de armas de fogo na Estrada de Vista Alegre, em Sapucaia.



Os PMs estiveram no local e, para evitar mais disparos, organizaram um cerco para chegar ao suspeito. Ele foi abordado e preso na altura do quilômetro 32.



Em sua residência, foram apreendidas outras armas. No total foram sete espingardas e três revólveres apreendidos, além de munições. O caso foi registrado na 109ª DP (Sapucaia).