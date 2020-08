DPO de Bonsucesso é reformado com auxílio da população e de empresários locais

O tenente-coronel Alexandre Ferreira, comandante do 30º BPM de Teresópolis, inaugurou na última quarta-feira (26/08) às instalações do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Bonsucesso, na localidade de mesmo nome, no 3º distrito, que passou por uma extensa reforma para melhor atender a equipe e a população.



"Com auxílio do Tenente Reis, Comandante da 1° Companhia, e o empenho dos policiais militares, conseguimos reformar o DPO para dar mais conforto e melhores condições de trabalho para os nossos policiais. Com isso, ganham os policiais e a sociedade”, afirmou o comandante.



A reforma consistiu na reconstrução de algumas áreas da unidade, melhoria nos alojamentos, troca de piso, pintura e acabamento. A reestruturação do DPO foi realizada com ajuda da população e de empresários locais, que doaram materiais. O serviço foi realizado pelo próprio batalhão, com empenho dos policiais militares.



O DPO de Bonsucesso foi o primeiro a ser inagurado, mas outras unidades, como o DPO de Quebra Frasco e do bairro São Pedro também passaram por reformas. E outras serão revitalizadas, como os destacamentos de Campinas, Sumidouro e Influência, tudo para garantir um espaço melhor e mais adequado para a prestação do serviço à população.