"Adote Um Amor": doguinhos e gatinhos para adoção em Teresópolis

Niko e Pandora são dois doguinhos de um mês e meio e vida. Eles foram acolhidos pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (COPBEA) de Teresópolis e atualmente estão no abrigo aguardando a adoção. Já Billy é um cão de grande porte, de cinco anos, mas muito dócil, e Adri é uma gatinha, de um ano, castrada, e ambos também esperam para serem levados para um novo lar. site da COPBEA traz informações de vários peludinhos , que foram resgatados e acolhidos pela coordenadoria, passaram pelo Centro de Triagem Animal, receberam atendimento veterinário e cuidado e agora aguardam por alguém que tenha amor, tempo e espaço para adotá-los.Adotar um animal é um ato de amor, mas que deve ser levado com seriedade e responsabilidade. Se você tem vontade e pode cuidar de um peludinho, visite o site, com certeza algum deles irá cativar você e levar amizade, companheirismo e muito amor para o ser lar: “Adote um amor”.A COPBEA é vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e funciona de segunda à sexta-feira, na Avenida Feliciano Sodré, 675, no bairro Várzea, mas promove ações de resgate também aos finais de semana.