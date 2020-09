A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia está debatendo com os representantes da Claro, Vivo, TIM e Oi, as quatro maiores operadoras de telefonia celular no Brasil, uma solução para os problemas de alcance dos sinais de telefonia e internet na área urbana e na zona rural do município.



Em reunião realizada nesta terça-feira (1/09) entre o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, e os gerentes das quatro empresas, foi debatida a nova lei das antenas. A lei trata sobre as regras a serem obedecidas para a instalação de antenas de celular nas cidades e permite a expansão da infraestrutura de celular de maneira a dar mais segurança para as operadoras e investidores apostarem na tecnologia de quinta geração (5G) no país.



Segundo o gestor, a ideia é montar um grupo de trabalho e o objetivo é transformar Teresópolis em um modelo de qualidade de sinal de celular e de infraestrutura tecnológica. Devido à topografia do município, com muitas montanhas, tanto na cidade quanto no interior, os usuários de telefonia celular enfrentam dificuldades de sinal em pontos da área urbana e em diversas localidades da zona rural.



A necessidade de melhoria do sinal foi comprovada em pesquisa realizada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, na qual a população foi consultada sobre a qualidade dos sinais de internet móvel e de telefone celular no município, nas áreas urbana e rural. O trabalho foi feito junto com as operadoras e a participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Os dados da pesquisa serão usados na estratégia de melhoria da qualidade do sinal de internet e de telefonia celular.