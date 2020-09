A Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, atualizou os dados do boletim Covid-19 nesta terça-feira (1/09). O município registra agora 4.857 casos positivos, sendo 1.415 ativos, e 115 mortes pela doença. Os casos descartados também foram atualizados e estão quase na marca de 7 mil, com 6.969.



A morte confirmada hoje foi de um idoso, de 91 anos, que morreu por complicações da doença no dia 6 de agosto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele era morador do bairro Vale do Paraíso e contraiu a doença no próprio município, uma vez que não tinha histórico de viagens.



Além disso, o município registra 3.327 casos recuperados. Os casos suspeitos são 25, entre eles oito óbitos, que aguardam o resultado de exames pelo Lacen.



O município superou a marca de 11 mil testes realizados, entre testes rápidos e PCRs, contabilizando agora 11.826.



A taxa ocupação de leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, nas três unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) contabilizam 24 leitos de UTI ocupados (77,42%), sendo 12 deles por pacientes que necessitam de intubação, e sete disponíveis. Já os leitos de enfermaria estão com 35 pacientes (81,40%), havendo oito leitos disponíveis na cidade.