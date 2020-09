30º BPM de Teresópolis promoveu uma live especial sobre prevenção ao suicídio

O suicídio é um problema real, mas ainda muito pouco falado na nossa sociedade. Por isso, desde 2015, existe a campanha de prevenção ao suicídio, com o. O mês foi escolhido por ser o mesmo no qual está fixado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. Pensando nisso, o 30º BPM de Teresópolis organizou uma campanha própria de conscientização e divulgação dos números de apoio, que foi iniciada com a live daRogéria está na corporação há 18 anos e atualmente é psicóloga e psicanalista do Hospital Central da Polícia Militar (HCPM). Além disso, ela fez parte da equipe que publicou em 2016 o livro “Por que os policiais se matam”, com dados e informações colhidos dentro da corporação, e também faz parte do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio (IPPES).A entrevista foi ao ar no dia 1º deste mês e está disponível no Youtube, pela TV PMERJ . Nela, a psicóloga destaca a importância de falarmos com responsabilidade sobre o suicídio e traz informações sobre como o assunto está sendo abordado na sociedade civil e também no meio militar.“Devemos falar sobre esse assunto, mas quebrando tabus, tirando estigmas, porque quando a gente não fala, parece que ele não existe, mas o suicídio existe. Por ano são 800 mil mortes no mundo. No Brasil esse número gira em torno de 11 mil mortes por ano. E a gente precisa falar sobre isso para poder prevenir, para dar atendimento a essas pessoas”, diz a capitão. Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece um serviço online de escuta, via chat ou telefone, 24 horas por dia. Bastaou acessar o site.