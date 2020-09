Teresópolis chega a 5 mil casos confirmados de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, atualizou os dados do boletim Covid-19 nesta quinta-feira (3/09). Com mais 105 casos confirmados, o município ultrapassa agora os cinco mil casos positivos, com 5.035. Além disso, confirma mais três mortes, estando agora com 118 óbitos pela doença.



Os óbitos confirmados foram de dois homens, de 64 e 72 anos, moradores dos bairros São Pedro e Vieira, cujas mortes ocorreram nos dias 1º de setembro e 30 de agosto, respectivamente. O terceiro diz respeito a uma idosa, de 84 anos, moradora do bairro Paineiras, que faleceu no dia 31 de agosto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos com comorbidades.



Além disso, com 12.088 exames realizados, entre testes rápidos e PCRs, o município registra 3.327 casos recuperados e 7.053 recuperados. Os casos suspeitos diminuíram para 16, entre eles nove óbitos, que aguardam o resultado de exames pelo Lacen.



A taxa ocupação de leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, nas três unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) contabilizam 27 leitos de UTI ocupados (87,10%), sendo 14 deles por pacientes que necessitam de intubação, e quatro disponíveis. Já os leitos de enfermaria estão com 30 pacientes (69,77%), havendo 13 leitos disponíveis na cidade.